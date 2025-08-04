Новые правила вступают в силу со второй половины августа с целью улучшения дорожной ситуации.

Администрация Омска объявила о введении новых ограничений для автовладельцев. Мэр города Сергей Шелест проинформировал горожан, что начиная со второй половины августа по четной стороне улицы Булатова (от дома № 94 до дома № 104) появятся специальные дорожные знаки «Остановка запрещена».

Знаки будут сопровождаться табличками «Работает эвакуатор», предупреждая водителей о возможности принудительного перемещения автомобиля на штрафстоянку. Эти меры принимаются в целях улучшения дорожной ситуации и предотвращения образования пробок из-за хаотичной парковки автомобилей.

Шелест призвал автолюбителей внимательно относиться к установленным ограничениям и избегать нарушений правил дорожного движения, поскольку остановка и парковка в обозначенной зоне станут причиной административной ответственности. Нарушение запрета повлечет за собой взыскание штрафа и возможную эвакуацию машины.