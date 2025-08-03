Экипаж смог приземлить воздушное судно только со второй попытки.

В минувший вторник, 29 июля, на борту самолета, летевшего в Омск, возникла проблема с ILS. Это система инструментальной посадки, которая обеспечивает точный заход на посадку в условиях ограниченной видимости, например, в туман или дождь.

Как сообщает AVIAINCIDENT, борт авиакомпании «Сибирь» следовал по маршруту Новосибирск – Омск. Из-за проблемы с ILS ему пришлось уйти на второй круг. Только после этого спустя 20 минут он совершил успешную посадку.

Отметим, что рейс выполнялся на бразильском воздушном судне Embraer-170. Его разработали в 2000 году.