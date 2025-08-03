Омск-Информ
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·Общество

Обоих сфотографировали в аэропорту сегодня утром.
Сегодня в Омск прилетели новые игроки «Аванграда» защитник Джозеф Чеккони и нападающий Эндрю Потуральски. Фотографиями из аэропорта поделилась пресс-служба хоккейного клуба.
С Потуральски из ХК «Сан-Хосе Барракуда» (Американская хоккейная лига) «Авангард» подписал однолетний контракт. Как сообщалось ранее, его зарплата составит 70 млн рублей за сезон. И еще 50 млн рублей форвард получит, если попадет в тройку лучших игроков регулярного чемпионата.
Контракт с Чеккони, который ранее играл за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн» в АХЛ, также будет действовать год. По данным инсадеров, хоккеист получит 40 млн рублей.
Андрей Андреев
·Общество

Обоих сфотографировали в аэропорту сегодня утром.
Сегодня в Омск прилетели новые игроки «Аванграда» защитник Джозеф Чеккони и нападающий Эндрю Потуральски. Фотографиями из аэропорта поделилась пресс-служба хоккейного клуба.
С Потуральски из ХК «Сан-Хосе Барракуда» (Американская хоккейная лига) «Авангард» подписал однолетний контракт. Как сообщалось ранее, его зарплата составит 70 млн рублей за сезон. И еще 50 млн рублей форвард получит, если попадет в тройку лучших игроков регулярного чемпионата.
Контракт с Чеккони, который ранее играл за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн» в АХЛ, также будет действовать год. По данным инсадеров, хоккеист получит 40 млн рублей.
Андрей Андреев