Омск-Информ
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·Происшествия

Это произошло, пока родители находились на кухне.
Вчера вечером на улице 22 Апреля в Омске произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 2-летний ребенок. Мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.
– Мальчик находился дома вместе с родителями. Во время игры, пока взрослые были на кухне, он забрался на подоконник открытого окна, на котором была установлена москитная сетка, оперевшись на нее, ребенок упал вниз, – сообщили в прокуратуре.
Ребенка с травмами госпитализировали. 
Правоохранители также отметили, что семья мальчика благополучная, на учетах не состоит и характеризуется положительно. Проверка по данному факту продолжается.
Андрей Андреев
·Происшествия

Это произошло, пока родители находились на кухне.
Вчера вечером на улице 22 Апреля в Омске произошел несчастный случай, в результате которого пострадал 2-летний ребенок. Мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.
– Мальчик находился дома вместе с родителями. Во время игры, пока взрослые были на кухне, он забрался на подоконник открытого окна, на котором была установлена москитная сетка, оперевшись на нее, ребенок упал вниз, – сообщили в прокуратуре.
Ребенка с травмами госпитализировали. 
Правоохранители также отметили, что семья мальчика благополучная, на учетах не состоит и характеризуется положительно. Проверка по данному факту продолжается.
Андрей Андреев