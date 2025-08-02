Омск-Информ
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·Общество

Время работы ограничено.

В Омске на улице Музейной проходит показ мод «Модно в Омске». Недалеко от подиума, в беседке расположились известные омские стилисты, которые бесплатно делают прически и макияж всем желающим.

Модный показ закончится в 19:00, а стилисты будут радовать омичей новыми образами до 17:00. 

Ранее стали известны победители Сибирского международного марафона. В дистанции на 10 километров омичи взяли бронзу.  

Олег Кипорук
·Общество

Время работы ограничено.

В Омске на улице Музейной проходит показ мод «Модно в Омске». Недалеко от подиума, в беседке расположились известные омские стилисты, которые бесплатно делают прически и макияж всем желающим.

Модный показ закончится в 19:00, а стилисты будут радовать омичей новыми образами до 17:00. 

Ранее стали известны победители Сибирского международного марафона. В дистанции на 10 километров омичи взяли бронзу.  

Олег Кипорук