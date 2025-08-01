Омск-Информ
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·Политика

Срок полномочий членов составляет три года.

Депутаты регионального парламента в сентябре утвердят треть членов нового созыва Общественной палаты. Об этом сообщает портал «СуперОмск».

Таким образом, в области стартует процесс формирования обновленного состава, в котором, вероятно, появятся новые представители.

Всего в палату входят 30 человек: треть утверждает Законодательное собрание, еще треть назначает губернатор. Остальных участников выбирают уже действующие общественники.

Срок полномочий членов палаты составляет три года.

Алексей Новиков
·Политика

Срок полномочий членов составляет три года.

Депутаты регионального парламента в сентябре утвердят треть членов нового созыва Общественной палаты. Об этом сообщает портал «СуперОмск».

Таким образом, в области стартует процесс формирования обновленного состава, в котором, вероятно, появятся новые представители.

Всего в палату входят 30 человек: треть утверждает Законодательное собрание, еще треть назначает губернатор. Остальных участников выбирают уже действующие общественники.

Срок полномочий членов палаты составляет три года.

Алексей Новиков