Люди, которые будут внимательно следить за процессом голосования, рассказали о том, как проходит их отбор и их работа.

Люди, которые будут внимательно следить за процессом голосования, рассказали о том, как проходит их отбор и их работа.

В преддверии выборов президента в Общественной палате Омской области прошла пресс-конференция, посвященная работе общественного наблюдателя. Они рассказали о своей работе.

– Мы все понимаем, насколько возрастает роль гражданского общества в нашей стране. Возрастает роль экспертного сообщества, причем экспертом все чаще и чаще выступает само общество, – рассказывает член Общественной палаты Омской области и член общественного штаба по наблюдению за выборами Омской области Надежда Чекалева. – С 2018 года общественные палаты всех субъектов РФ начали подготовку общественных наблюдателей. К сегодняшнему дню мы имеем определенный опыт, определенное понимание того, как готовить их. Так как граждане РФ выступают экспертами избирательного процесса, роль общественного наблюдения сводится к тому, чтобы обеспечить законность выборов.

Будучи руководителем группы преподавателей, Надежда Чекалева поделилась тем, как проходит отбор от Общественной палаты. Поскольку кандидатов достаточно много, а отбор строгий, всем необходимо пройти практикоориентированное обучение.

– Все субъекты проводили подготовку общественных наблюдателей – всего в стране более 200 тыс. человек. В Омской области планировалось подготовить около 5000 наблюдателей. На 1 февраля мы закончили подготовку и обучение 4952 человек. Фактически у нас было 11 преподавателей, и мы проводили семинары во всех районах области и в Омске по округам. Мы обязательно интересуемся мотивацией, социальным статусом новых общественных наблюдателей, их виденьем: для чего нужно общественное наблюдение. Мы принципиально не занимаемся агитацией во время обучения, это само собой, так как каждый должен иметь право проголосовать за того, за кого он считает нужным.

Обозреватель РИА «Омск-информ» задал вопрос, что же сподвигло присутствующих стать общественными наблюдателями.

– Это выражение моей гражданской позиции, – говорит представитель Кормиловского района Оксана Игнатович. – Я не первый раз являюсь наблюдателем на выборах и считаю, что присутствие наблюдателя повышает доверие людей к результатам выборов. Очень много людей задействовано в этом процессе. От слаженной работы всех участников процесса выборов напрямую зависит легитимность и прозрачность голосования. Поэтому, когда мне предложили, я согласилась.

Лариса Ставгородская, наблюдатель от Таврического района, связана с выборами еще с юности. Пенсионерка находила свои старые фотографии, где она в пионерской форме стояла в почетном карауле у избирателньой урны:

– Я все время участвовала в избирательных кампаниях начиная с 1985 года, – отмечает женщина. – Была секретарем, председателем. Теперь являюсь наблюдателем. То, что у нас есть наблюдатели, показывает, что наши выборы проходят действительно честно и законно. Даже в зарубежных СМИ я иногда вижу сообщения о том, что в России выборы проходят максимально прозрачно. Я знаю это все изнутри, и мне подобное приятно слышать. Все проходит открыто. Мне самой приходилось раньше работать с наблюдателями, и всегда работа проходила слаженно. Вместе с тем это стимулирует более четко и внимательно следить за всем процессом.

Лариса Алексеевна отметила, что наблюдатели не занимаются никакой политикой, но она всегда стремится приглашать знакомых, соседей принять участие в выборах. Ведь каждый должен принять участие в столь значимом событии.

Представитель от города Омска Кирилл Силин отмечает, что в работе наблюдателя бывает очень много разных моментов.

– Случаются конфликтные ситуации. И мы сами лично не имеем права применять никакой силы к человеку, не имеем права его выгонять – для этого у нас есть сотрудник полиции, которому мы должны сообщить в таких случаях. К примеру, если человек портит собственность или ведет агитацию. Однако в каких-то других случаях, когда речь больше идет о нарушении протокола, то мы работаем напрямую с председателем и указываем на ошибки в процессе. Люди могут допускать ошибки, мы не роботы, в конце концов. После этого мы должны отчитаться о том, что именно происходило на избирательном участке и как проблема была решена, – говорит Силин.

Кандидаты во время выборов также имеют право выставить своих наблюдателей. И это тоже затрагивает представителей Общественной палаты напрямую:

– Надо отметить, что разные кандидаты стремятся переманить наших наблюдателей из Общественной палаты к себе в качестве своих наблюдателей на участках, – рассказывает Надежда Чекалева. – Оно и понятно: есть все компетенции, есть опыт. Разумеется, если наблюдатель все-таки перейдет и станет представителем кандидата – то он больше не будет представителем Общественной палаты.

Работа наблюдателя весьма тяжелая, кто-то бы сказал, что неблагодарная, но очень важная: следить за законностью, прозрачностью и легитимностью выборов. И ни о каком обязательном материальном вознаграждении речи не идет. Полагаются лишь почетные грамоты.