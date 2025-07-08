Прямую связь между сетью заведений фаст-фуда, горящими свалками и смогом над городом установил в своем расследовании член Общественной платы РФ.

Очередное видео с расследованием одной из причин плохого качества воздуха в Омске опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах («ВКонтакте» и Telegram-канале) член комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной платы РФ Владимир Лифантьев. Ролик он назвал «Серые возчики, горящие свалки и воздух, которым мы дышим». Как утверждает экоактивист, городской мусор, уходящий «в тень», превращается в площадные пожары, а они – в ядовитый смог. Причем заметную часть мусора, как утверждает автор ролика, на незаконных свалках составляют отходы, которые образуются в сетевых заведениях быстрого питания, в частности в пиццериях «Додо Пицца» (в Омске их 17).

Экоактивист напомнил, что по Федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления» твердые коммунальные отходы должны утилизироваться на специальных полигонах или площадках временного накопления. Вывозом ТКО официально может заниматься только одна организация – региональный оператор, и в Омской области это ООО «Магнит». Между тем ряд владельцев коммерческих предприятий, желая сэкономить, либо не заключают договор с «Магнитом», либо в разы занижают объемы образующегося у них мусора. Основной же объем ТКО у коммерсантов забирают так называемые «серые возчики». Свои услуги они оценивают недорого, но и мусор везут недалеко – как правило, на ближайшие пустыри и в пригородные леса. Пример такой «работы» как раз и зафиксирован в ролике. Автор видео снял, как под покровом темноты мусоровоз компании «Экотранс» опорожняет баки, забитые пакетами с жестяными банками, картонной упаковкой и пищевыми отходами. Совсем рядом с местом сбора отходов в ТЦ «Хороший» (Октябрьский административный округ) распложено одно из сетевых заведений «Додо Пиццы». Коробки из-под пиццы с фирменным логотипом, считает член Общественной палаты, не оставляют поводов для сомнений о происхождении мусора.

– Вот перед нами наши старые знакомые – организация «Экотранс», и они, не стесняясь, приезжают и забирают этот мусор. Куда они его повезут? А помните, как в одном из прошлых моих роликов была зафиксирована разгрузка самосвала «Экотранса» в поле у коттеджного поселка Чукреевка? Я почти не сомневаюсь, что нечто подобное произойдет и в этот раз, – комментирует происходящее автор видео.

Ответственными в нарушении экологического законодательства член Общественной палаты считает и тех, кто заказывает услуги серых возчиков:

– Получается, что вот эти коммерсанты, они экономят свои деньги по факту, заставляют нас с вами дышать выбросами. Более того, потом мы с вами из своих налогов, которые мы передаем муниципалитету, заплатим за то, чтобы муниципалитет нанял любую транспортную компанию с самосвалами, чтобы этот мусор собрали и все равно довезли до правильных полигонов.

В свою очередь в «Магните» заявили, что появление видеоматериала, демонстрирующего деятельность «Экотранса», свидетельствует о нарушении экологического законодательства и может послужить основанием для проведения проверки надзорными органами, включая прокуратуру и полицию.

– В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной региональными властями и Министерством природных ресурсов РФ, региональный оператор осуществляет транспортировку ТКО на специально отведенные полигоны. На территории Омской области функционирует 17 легальных объектов для приема и утилизации отходов. После завершения их эксплуатации планируется проведение рекультивационных работ в рамках государственной программы. Компания «Экотранс» не входит в число подрядчиков регионального оператора «Магнит» и не осуществляет транспортировку отходов по его заданию. В связи с этим региональный оператор не располагает информацией о маршрутах и местах утилизации отходов, которые вывозит «Экотранс» от организаций, не заключивших официальный договор на вывоз ТКО с регоператором, – прокомментировали ситуацию в ООО «Магнит».

Также в компании отметили, что контроль над деятельностью нелегальных перевозчиков ТКО находится вне полномочий региональных операторов. Применение штрафных санкций к таким компаниям осуществляется исключительно органами исполнительной власти.