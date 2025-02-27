По данным экоактивистов, в договоре с регоператором «Магнит» сеть заведений фастфуда примерно в 7 раз занизила кубатуру отходов. Основной же объем мусора вывозится на незаконные свалки.

Омский экоактивист, член Общественной платы РФ в своих аккаунтах в социальных сетях и мессенджерах («ВКонтакте» и Telegram-канале) опубликовал видео, в котором поделился результатами исследования вопроса «Чей мусор горит в наших полях?». По данным блогера, заметную часть мусора на незаконных свалках составляют отходы, которые образуются в сети заведений быстрого питания «Ростикс». В Омске их 19, и в каждом из них скапливается примерно по 2 кубометра мусора в день. Как выяснил экоактивист, это именно твердые коммунальные отходы (ТКО) – картон, пластик, металл. Согласно Федеральному закону № 89 «Об отходах производства и потребления» такой мусор должен утилизироваться на специальных полигонах или площадках временного накопления. Вывозом ТКО официально может заниматься только одна организация – региональный оператор, и в Омской области это ООО «Магнит».

– Полковник Сандерс (так автор видео называет «Ростиксы» в честь основателя сети, которая до недавнего времени именовалась KFC) не заключить договор с регоператором «Магнит» не может, но поскольку объем мусора в законе не прописан, говорит: «Слушайте, ну мало ходят кушать курочку, мало. Поэтому давайте вы будете у меня вывозить ТКО не каждый день по 2 контейнера от каждого ресторана, а раз в неделю, каждый из ресторанов будет отдавать вам по 2 контейнера». Перед законом Сандерс чист, но куда деваются еще 228 контейнеров за неделю? – задается вопросом экоактивист.

Ответ на поставленный вопрос содержится в этом же ролике. Автор сообщает, что в ночное время из заведений быстрого питания «Ростикс» осуществляется вывоз большого количества отходов, и эту работу выполняет компания «Экотранс», принадлежащая предпринимателю Григорию Горовому. До реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами он был одним из ведущих игроков на мусорном рынке Омска. Водитель одного из мусоровозов «Экотранса» на камеру признался, что он и его коллеги ежедневно вывозят мусор из упомянутых точек общественного питания.

– А куда Горовой девает свой мусор? По закону ему девать его некуда. Увозит в соседнюю область? Там, кстати, тоже у него никто такого не возьмет… Я лично подозреваю, что господин Горовой везет мусор в лес. И мы с вами хорошо знаем, что потом с этим мусором происходит. Этот мусор начинает гореть, отравляя нашу жизнь выбросами. Этот мусор начинает отравлять почву под собой. И в итоге правительству приходится из наших с вами налогов этот мусор убирать. Ну, то есть по факту мы платим за этот мусор дважды, если не трижды, – возмущается член Общественной палаты РФ.

Кстати, такие выводы подтверждаются данными регионального Минприроды.

– Ежегодно на территории Омской области выявляется более 200 несанкционированных свалок, а на их ликвидацию из регионального бюджета в виде субсидий в 2022 году было потрачено 114 млн рублей, в 2023-м – 125 миллионов, в 2024 году – 115 миллионов, – сообщила недавно министр природных ресурсов и экологии региона Татьяна Хавронина.

Свой видеоролик экоактивист завершил призывом ни копейки на заносить в «Ростикс», пока мусор оттуда везут в лес, поскольку «других способов выразить экологическую демократию у нас нет». Представители сети фастфуда пока не прокомментировали ситуацию, в «Магните» же выразили надежду, что за расследованием члена Общественной палаты РФ последуют проверки со стороны контролирующих органов.

Добавим, что схожая ситуация с сокрытием реальных объемов ТКО была недавно выявлена в Таре. В правоохранительные органы обратился активист Общероссийского народного фронта Иван Козлов. В социальной сети «ВКонтакте» он также опубликовал видеоролик, в котором зафиксирован факт сжигания отходов, которые образуются в местных торговых центрах. Предприниматель, сдающий магазинам коммерческую недвижимость в аренду, отказывается предоставлять регоператору расчеты образования отходов и заключать с «Магнитом» договор на вывоз реальных объемов мусора. Ситуацией с незаконной утилизацией ТКО заинтересовался Следком, и глава ведомства Александр Бастрыкин поручил своим омским коллегам провести проверку информации о нарушениях экологического законодательства.