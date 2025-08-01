Женщина из Центральной Азии приехала в город ради «выгодной работы».

На улице Туполева в Омске сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 26-летнюю женщину – уроженку одной из стран Центральной Азии. Ее подозревают в причастности к незаконному обороту запрещенных веществ.

При задержании в кармане ее спортивных брюк оперативники нашли свертки с порошкообразным веществом, обмотанные изолентой. В съемной квартире подозреваемой в Кировском округе полицейские обнаружили пакет с таким же содержимым, расфасованные дозы, весы и материалы для фасовки.

Изъятые вещества направили на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД по Омской области. По заключению специалистов, общий вес изъятого составил более 1,5 килограмма. В образцах были выявлены героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин.

По данным следствия, задержанная приехала в Россию в начале этого года. Сначала она жила на Сахалине, затем переезжала в Новгородскую и Новосибирскую области. В мае, узнав через интернет о «работе» наркозакладчиком, она приехала в Омск. При этом к моменту прибытия срок ее законного пребывания в стране уже истек.

По решению следователя отдела полиции № 1 УМВД по Омску возбуждены уголовные дела по статьям ч. 3 ст. 30 и ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемая находится под арестом на время расследования.