Он пытался скрыться от них, но безуспешно.

Утром экипаж ДПС заметил на улице Орджоникидзе автомобиль Renault, за рулем которого находился подросток. Полицейские потребовали от него остановиться, однако юноша попытался сбежать.

Пытаясь уйти от погони, парень превышал скорость, ехал на красный и по встречке. Его задержали на улице 33-й Северной.

Водитель оказался восьмиклассником. Автомобиль он взял у отца, пока тот спал. Родителя вызвали на место задержания, на него составили протокол.

– Не оставляйте ключи от транспортных средств в легко доступном для детей месте, рассказывайте им о трагических последствиях нахождения за рулем без необходимых навыков управления транспортными средствами, – обратилась омская Госавтоинспекция к омичам.

С подростком и его семьей будут работать инспекторы по делам несовершеннолетних.