Поступающие могут успеть подать согласие на зачисление в вуз.

Самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в области IT можно получить на факультете цифровых технологий и кибербезопасности ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Свободные бюджетные места еще есть на двух направлениях.

А именно: «Информатика и вычислительная техника: Технологии разработки программного обеспечения» и «Прикладная математика и информатика: Программирование и информационные технологии». До 5 августа еще можно подать согласие на зачисление в приемную комиссию. Сделать это можно лично или через портал «Госуслуги».

«Информатика и вычислительная техника: Технологии разработки программного обеспечения» – 24 бюджетных места для подготовки разработчиков ПО. Выпускники направления владеют профессиональными компетенциями в сфере веб- и мобильных разработок, могут заниматься разработками системного ПО и ПО для Интернета вещей (IoT).

«Прикладная математика и информатика: Программирование и информационные технологии» – 55 бюджетных мест. Программа направлена на подготовку программистов-разработчиков и специалистов в различных сферах информационных технологий и предполагает глубокое сочетание специфики разработки ПО, математического моделирования и машинного обучения.

Студенты 3–4 курсов обоих направлений проходят практику в действующих аккредитованных IT-компаниях, производственных и исследовательских учреждениях. В течение двух лет 1-2 полных рабочих дня в неделю они проводят в реальной IT-среде на территории индустриальных партнеров.

Полученные навыки и компетенции позволяют выпускникам работать в IT-компаниях, банках, информационно-аналитических отделах коммерческих и государственных учреждений, на оборонных предприятиях и в научно-исследовательских организациях. Многие студенты еще в процессе обучения получают приглашения от работодателей.