Основные работы завершились, но остаются еще уборка и озеленение.
Сегодня, 31 июля, первые лица Омска и Омской области торжественно открыли бульвар Архитекторов. Движение автомобилей и пешеходов с велосипедистами запустили, однако благоустройство на этом не завершилось.
– На самом деле работы будут продолжаться. Осенью планируется озеленение. Порядка 8-9 тыс. кустарников и порядка 500 деревьев, – рассказал директор компании-подрядчика ООО «Стройтраст» Арман Акопян.
Кустарники кизильника будут представлять собой живую изгородь. Вдоль дороги также появятся тополь пирамидальный, ива шаровидная. Посадки планируются на сентябрь – октябрь, это благоприятный период для растений.
– Мы еще приберемся, помоем бордюры, – добавил заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Сегодня к обеду на бульваре завершили настройку светофоров. Также подрядчик вскоре соединит новые проезды и тротуары с давно существующими.
Отметим также, что вскоре рядом с бульваром появится сквер, который построит застройщик «Брусника».