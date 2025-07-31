Основные работы завершились, но остаются еще уборка и озеленение.

Сегодня, 31 июля, первые лица Омска и Омской области торжественно открыли бульвар Архитекторов. Движение автомобилей и пешеходов с велосипедистами запустили, однако благоустройство на этом не завершилось.

Арман Акопян.

Кустарники кизильника будут представлять собой живую изгородь. Вдоль дороги также появятся тополь пирамидальный, ива шаровидная. Посадки планируются на сентябрь – октябрь, это благоприятный период для растений.

– Мы еще приберемся, помоем бордюры, – добавил заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.

Сегодня к обеду на бульваре завершили настройку светофоров. Также подрядчик вскоре соединит новые проезды и тротуары с давно существующими.

Отметим также, что вскоре рядом с бульваром появится сквер, который построит застройщик «Брусника».