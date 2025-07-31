Движение по новой шестиполосной запустили сегодня утром.

Сегодня, 31 июля, в Омске после реконструкции торжественно открылся бульвар Архитекторов. Движение автомобилей запустили губернатор Виталий Хоценко, мэр Сергей Шелест и директор компании-подрядчика ООО «Стройтраст» Арман Акопян.

Бульвар удалось обновить благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». За два года подрядчик обновил почти 4 км дороги от «Меги» до улицы Крупской, обустроил также тротуары, 15 остановок, велодорожки, две парковки и островки для отдыха со скамейками и урнами. Также на бульваре появились новые фонари, светофоры и контактная троллейбусная сеть с разворотной площадкой. Обновленный бульвар должен обеспечить транспортную доступность существующих и строящихся микрорайонов.

- Таких больших проектов в Омске не было несколько десятилетий. Наверное, этого объекта и не появилось бы, если бы не те условия, которые созданы президентом нашей страны Владимиром Путиным. Я благодарен и жителям Омска, жителям Левобережья, которым пришлось испытывать неудобства почти два года, - заявил Виталий Хоценко. - Таких больших проектов в Омске не было несколько десятилетий. Наверное, этого объекта и не появилось бы, если бы не те условия, которые созданы президентом нашей страны Владимиром Путиным. Я благодарен и жителям Омска, жителям Левобережья, которым пришлось испытывать неудобства почти два года, - заявил

Глава региона также отметил, что бульвар Архитекторов станет условием для появления новых микрорайонов на левобережье. Здесь созданы все условия и для пешеходов, и для велосипедистов, и для автолюбителей.

- В 2022 году начали проектирование. С ноября 2023 года началась фаза активного строительства. Объект достаточно сложный. Более 320 сетей общей протяженностью более 100 км пришлось переустраивать. Все ресурсоснабжающие организации были задействованы, - добавил Сергей Шелест. - В 2022 году начали проектирование. С ноября 2023 года началась фаза активного строительства. Объект достаточно сложный. Более 320 сетей общей протяженностью более 100 км пришлось переустраивать. Все ресурсоснабжающие организации были задействованы, - добавил

Последнее и стало причиной того, что реконструкция бульвара затянулась. Однако с работой подрядчик справился. Как и планировалось, бульвар открыли в преддверие Дня города Омска и Омской области.

- Старый бульвар Архитекторов имел 2-4 полосы. Теперь он имеет 4-6 полос. Изменения произошли существенные, как с точки зрения удобства водителей, так и в части безопасности дорожного движения, благоустройства, - директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

Толщина новой дороги составляет 105 см. На грунт рабочие положили слой песка, слой щебня и три слоя асфальтобетона.