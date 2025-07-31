Омск-Информ
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·Общество

Маршруты общественного транспорта изменятся уже завтра.
Сегодня, 31 июля, в Омске после реконструкции торжественно открылся бульвар Архитекторов. Движение автомобилей уже запустили, а общественный транспорт вернется на бульвар с 1 августа.
– Технически автобусы поедут по привычным для омичей схемам уже сегодня, с момента открытия движения по дороге. В полноценном режиме – с обновленными маршрутными картами и трафаретами – подвижной состав заработает с завтрашнего дня. В том числе с 1 августа возобновится и движение троллейбусов на Левобережье, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Отметим, что на бульваре появились четыре новые остановки общественного транспорта. Их временные названия: «Архитектурная», «Новая», «Ул. Волгоградская» и «Автоплюс». Постоянные названия власти определят позже.
Андрей Андреев
·Общество

Маршруты общественного транспорта изменятся уже завтра.
Сегодня, 31 июля, в Омске после реконструкции торжественно открылся бульвар Архитекторов. Движение автомобилей уже запустили, а общественный транспорт вернется на бульвар с 1 августа.
– Технически автобусы поедут по привычным для омичей схемам уже сегодня, с момента открытия движения по дороге. В полноценном режиме – с обновленными маршрутными картами и трафаретами – подвижной состав заработает с завтрашнего дня. В том числе с 1 августа возобновится и движение троллейбусов на Левобережье, – рассказал мэр Сергей Шелест.
Отметим, что на бульваре появились четыре новые остановки общественного транспорта. Их временные названия: «Архитектурная», «Новая», «Ул. Волгоградская» и «Автоплюс». Постоянные названия власти определят позже.
Андрей Андреев