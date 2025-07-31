Студент ОмГТУ создал виртуальную химическую лабораторию.

Виртуальная лаборатория, позволяющая безопасно проводить сложные химические эксперименты, – такой научно-образовательный проект AR&DI создал студент ОмГТУ Гаррик Мартоян. Разработанная им система в виртуальной и дополненной реальности максимально приближена к реальным условиям, поэтому делает химические опыты доступными, наглядными и безопасными для каждого.

Свой проект студент разработал в рамках программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле» партии «Новые люди». Он презентовал его в Москве на общероссийском финале программы.

Финал собрал около 200 команд начинающих предпринимателей со всей страны. Их идеи оценили федеральные эксперты: опытные предприниматели и управленцы, в том числе депутаты Госдумы.

– Растет и качество, и уровень идей, – сказал лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. – Становится больше глубоких, серьезных, технологических проектов. Все они решают одну очень важную задачу. Президент сказал, что стране нужно больше молодых предпринимателей. И они должны сильнее влиять на экономику. Мы с программой «Я в деле» добиваемся этого прямо сейчас!

С этого сезона в программе было три трека: базовый предпринимательский, инновационный, где акцент делался на новых технологиях, и городской, связанный с развитием среды.

Следующий сезон «Я в деле» начнется в сентябре. Участников по-прежнему ждет обучение и создание собственных бизнес-проектов. Присоединиться к программе могут все желающие студенты. Для этого нужно оставить заявку на сайте явделе.рф.

Всероссийская образовательная программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» работает с 2022 года при поддержке партии «Новые люди», Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежи, Сбера и 537 вузов-партнеров в 72 регионах страны. За это время программа охватила по всей России 310 тысяч студентов и школьников. 84 тысячи выпускников запустили после выпуска свои предпринимательские проекты в формате стартапов.