Омск-Информ
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·Общество

В поселке Муромцево повреждены электросети на водозаборе.

Сегодня, 30 июля, в администрации Муромцевского района Омской области рассказали о масштабной аварии в электросетях на водозаборе. Из-за этого райцентр Муромцево остался без воды.

– Ремонтные работы уже начались. Стараемся восстановить подачу воды в кратчайшие сроки, – уточнил глава Муромцевского района Сергей Казанков.

Жителей попросили подождать улучшения ситуации.

·Общество

В поселке Муромцево повреждены электросети на водозаборе.

Сегодня, 30 июля, в администрации Муромцевского района Омской области рассказали о масштабной аварии в электросетях на водозаборе. Из-за этого райцентр Муромцево остался без воды.

– Ремонтные работы уже начались. Стараемся восстановить подачу воды в кратчайшие сроки, – уточнил глава Муромцевского района Сергей Казанков.

Жителей попросили подождать улучшения ситуации.