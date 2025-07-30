В вуз прибыла делегация Генконсульства КНР в Екатеринбурге.

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского с рабочим визитом посетила делегация Генерального консульства Китайской Народной Республики в Екатеринбурге во главе с генеральным консулом Ло Шисюном. В состав делегации также вошли заведующий отделом двустороннего сотрудничества Ли Шуан и третий секретарь генконсульства Ван Сыяо.

Гости познакомились с образовательными программами вуза и работой студенческих отрядов, а также провели встречу с китайскими студентами, слушателями и преподавателями университета.

– Все факультеты, направления и программы нашего университета открыты для китайских студентов, – сказал и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт. – Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на высочайшем уровне за всю историю. Наряду с экономическим партнерством крайне важны гуманитарные, образовательные и культурные связи между нашими странами.

Сотрудничество с китайскими вузами является одним из приоритетов международной деятельности омского вуза. В университете с 2016 года успешно работает Центр китайского языка и культуры. Ежегодно около 250 студентов изучают китайский язык, многие из них проходят семестровое обучение в Китае в рамках программ академической мобильности.

Особое внимание уделяется программам двойных дипломов. С 2024 года реализуется совместная программа с Урумчийским профессиональным университетом по схеме 2,5+0,5+2, когда китайские студенты направления «Русский язык» два года учатся в Урумчи, затем полгода на подготовительном отделении ОмГУ, после чего поступают на программу бакалавриата «Филология» с перезачетом пройденных дисциплин.

Активно развивается академический обмен с Сианьским университетом перевода. С 2017 года 13 китайских студентов прошли интенсивный курс русского языка и культуры в летних школах ОмГУ, а 27 студентов омского вуза обучались в Китае в течение семестра. Сейчас еще 7 омских студентов подали заявки на обучение в следующем семестре.

Также ОмГУ поддерживает научные связи с китайскими партнерами. Ярким примером успешного сотрудничества стала защита в 2025 году кандидатской диссертации преподавателем из Урумчи Тао Е в диссовете омского университета.

Сейчас ведутся переговоры о разработке новой программы двойных дипломов по направлению «Хореография» с колледжем Нового Шелкового Пути на острове Хайнань. Также университет открыт для расширения партнерства в области естественных наук (в том числе физики и химии) и готов обсуждать совместные научные проекты и подготовку научно-педагогических кадров.

– Мы договорились, что генконсульство будет поддерживать наш Центр изучения китайского языка и культуры, а также оказывать необходимую методическую поддержку университету, – сказал Иван Кротт. – Также мы заручились поддержкой генконсульства по открытию в вузе центра, где можно будет сдавать сертифицированный международный экзамен по китайскому языку. В нашем регионе такого центра нет. Выражаю благодарность Генконсульству КНР в Екатеринбурге за поддержку и содействие в установлении новых партнерских связей между ОмГУ и образовательными учреждениями в Китае.

ОмГУ предлагает широкий спектр образовательных возможностей: от краткосрочных программ до полных циклов обучения по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по филологическим направлениям. Также ведется подготовка специалистов в области русского языка как иностранного.