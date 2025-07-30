Работы начнутся уже в текущем году.

Глава Омской области Виталий Хоценко заявил о начале строительства Северного обхода Омска. К работам приступят уже в этом году. Дорога протяженностью более 65 км соединит федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск и позволит обеспечить транзит вокруг города.

Как отметил губернатор, строительство Северного обхода также положительно скажется на экологии Омска, будет способствовать развитию его логистического потенциала.

Новая магистраль предполагает строительство 4-полосной дороги в каждом направлении, два моста через Иртыш и Омь, 19 путепроводов и 5 транспортных развязок.