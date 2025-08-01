Ресурсоснабжающая компания обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии в дома омичей, на предприятия и организации города.

Генеральный директор энергоснабжающей компании «Омскэлектро» Андрей Жуковский в своем поздравлении по случаю 309-летия города особо подчеркнул не только важность бесперебойного электроснабжения домов, но и необходимость оперативного и эффективного реагирования на любые непредвиденные ситуации в электросетях. Он выразил стремление компании минимизировать любые неудобства, которые могут возникнуть у омичей из-за сбоев в энергоснабжении.

– Мы отмечаем замечательный день – день рождения любимого города! Омск – город с богатой историей и удивительной судьбой, гармонично сочетающий в себе традиции и современные достижения. Каждый по мере возможностей вносит свой вклад в развитие нашего города. Благодаря профессионализму и модернизации Омск становится все более красивым и уютным. От всей души поздравляю всех с этим замечательным праздником, – сказал Андрей Жуковский.

Для всего коллектива «Омскэлектро» крайне важно, чтобы свет в домах омичей горел постоянно, а любые неполадки устранялись быстро и качественно, без длительных перебоев, подчеркнул Жуковский. Поздравление с Днем города стало возможностью выразить глубокую привязанность к Омску и гордость за вклад компании в его развитие.

Генеральный директор не ограничился лишь общими пожеланиями. Он затронул и текущую деятельность «Омскэлектро», подчеркнув круглосуточную работу специалистов компании, направленную на обеспечение стабильного развития города. Жуковский упомянул активное внедрение программы модернизации и ремонта линий наружного освещения, придавая городу еще больший уют и безопасность. Он также отметил важность и актуальность программы цифровизации управления электросетями, которая позволяет повысить эффективность работы и быстрее реагировать на возможные аварийные ситуации. Это говорит о постоянном стремлении компании совершенствовать свою работу и идти в ногу со временем, используя новейшие технологии для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения Омска.

В своем обращении Андрей Жуковский пожелал всем омичам крепкого здоровья и процветания любимому городу, подчеркивая важность взаимосвязи комфортной жизни граждан и успешного развития города в целом.