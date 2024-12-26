Благодаря соглашению инвесторы получили приоритет в технологическом подключении своих проектов. Техническую сторону вопроса обеспечат специалисты «Омскэлектро».

Правительство Омской области и Агентство развития и инвестиций Омской области (АРиИОО) продолжают работу над повышением инвестиционной привлекательности региона. Новые возможности для инвесторов стали доступны благодаря подписанию трехстороннего соглашения между правительством, АРиИОО и «Омскэлектро» – основным оператором электрической инфраструктуры региона.

– Достигнутые договоренности могут стать важным драйвером роста привлекательности региона в глазах инвесторов: как правило, многие проекты заинтересованы в быстром развертывании своей деятельности – и теперь их заявки на технологическое подключение того или иного объекта будут рассматриваться в порядке приоритета: обработка запросов займет всего 1 рабочую неделю вместо 30-дневного ожидания до недавних пор. Сейчас внутри компании уже определен инвестиционный уполномоченный. Им стала руководитель отдела перспективного развития «Омскэлектро» Виктория Савельева, – сообщил гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский.

Право ускоренного рассмотрения заявок на технологическое подключение могут использовать инвесторы, реализующие на территории Омской области ключевые проекты, согласованные с правительством региона, – в перспективе они могут стать одними из важнейших предприятий Омского региона.

Заключение соглашения состоялось на расширенном заседании коллегии министерства промышленности и научно-технического развития Омской области «Итоги реализации промышленной политики в Омской области за 2024 год». Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что для нашего региона промышленность – основа экономики. Сегодня около четверти работающих жителей региона трудятся на промышленных предприятиях, которые на 40 % формируют региональный бюджет и реализуют программы и проекты, улучшая жизнь омичей.

В завершение заседания коллегии глава региона поблагодарил промышленников за ударный труд и вручил наиболее отличившимся заслуженные награды.