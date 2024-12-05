Улучшению работы с инвесторами послужит договор между правительством, региональным Агентством по привлечению инвестиций и ресурсоснабжающими организациями.

В Омской области будет заключено соглашения между правительством, региональным Агентством по привлечению инвестиций и ресурсоснабжающими организациями (РСО) в целях улучшения работы с инвесторами. В рамках подготовки документа заместитель областного правительства Андрей Шпиленко совместно с гендиректором регионального Агентства развития и инвестиций Евгением Ковтуном начали цикл выездных совещаний с руководителями ресурсоноснабжающих организаций. Первый визит состоялся на предприятие «Омскэлектро».

Так, генеральный директор компании Андрей Жуковский провел экскурсию по предприятию, рассказал о принципах работы, а также о модернизации и внедрении нового цифрового оборудования.

– Для организации эффективного формата взаимодействия определили инвеступолномоченного представителя от компании. Данный специалист при помощи недавно введенного в эксплуатацию онлайн-сервиса «Личный кабинет инвестора» на инвестиционном портале будет оказывать оперативное содействие Агентству развития и инвестиций по вопросам предварительной экспертизы инвестпроекта и подключения к сетям инжнерно-технологического обеспечения. Подобное взаимодействие приведет к снижению административных барьеров, с которыми может столкнуться инвестор, – поделился Андрей Шпиленко итогами визита.

К новому направлению работы по повышению инвестиционной привлекательности региона активно подключается Агентство по привлечению инвестиций.

– Предложили руководству Омскэлектро по запросу Агентства предоставлять в кратчайшие сроки информацию о ближайших точках подключения и ориентировочной стоимости подключения. Это поможет потенциальным инвесторам оперативно принимать решения по реализации инвестиционных проектов на территории Омской области, – сообщил гендиректор агентства Евгений Ковтун.

Немаловажным вопросом совещания стало обсуждение сокращения сроков по предоставлению ответов на обращения специалистов Агентства в РСО до 7 рабочих дней. Данное положение будет внесено в регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна.