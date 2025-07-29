Кроме Хартли, в нем нет ни одного иностранца.

«Локомотив» сформировал и представил тренерский штаб на предстоящий сезон КХЛ. Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, в него войдут главный тренер – канадец Боб Хартли и его помощники – российские тренеры Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.

Напомним, ранее Рябыкин, Звягин и Хартли работали в омском «Авангарде». Вместе они завоевывали Кубок Гагарина.

– Кроме Боба Хартли, нет иностранцев. Это прилично смущает, если говорить о решении максимальных задач. Успешный главный тренер почти всегда отличается умением делегировать полномочия. Но список ассистентов вызывает определенные вопросы, несмотря на заслуги отдельных специалистов в чемпионстве «Локомотива» и «Авангарда», – отметил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

Он также предположил, что теперь основную роль в каждодневной работе отдадут Сергею Звягину. Хартли же, по словам Зислиса, будет сложно без его старинного соратника Жака Клутье.