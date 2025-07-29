Вытаскивать ее пришлось сотрудникам МЧС.

В деревне Быструха Любинского района Омской области произошел несчастный случай. Как сообщает пресс-служба МЧС, сотрудникам пришлось спасать из погреба женщину.

Со слов очевидцев, женщина красила пол и стены погреба, который располагается у нее во дворе под навесом. В какой-то момент она потеряла сознание и упала. Очевидцы и вызвали спасателей.

– Когда получили сообщение о происшествии, сразу же отправились по адресу. Оценив обстановку, приняли решение поднимать женщину при помощи спасательной веревки. Спустившись по лестнице, мы обвязали ее веревкой и аккуратно подняли, после чего передали женщину врачам, – рассказал начальник караула 53-й пожарно-спасательной части Павел Попрушко.

Омичам сотрудники МЧС напоминают, что при выполнении покрасочных работ в помещениях с ограниченной вентиляцией нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не надышаться парами краски. При ухудшении самочувствия лучше прекратить работу и обратиться к врачу.