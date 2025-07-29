Решение вступило в законную силу.

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Куйбышевского районного суда Омска в отношении бывшего директора ГП «Горьковское ДРСУ» Василия Титова.

В приговоре районного суда говорится, что в июне 2024 года 59-летний подсудимый потребовал взятку в размере 800 тыс. рублей от представителя ООО «Трансспецстрой» за погашение задолженности по договору поставки нефтепродуктов перед дорожно-строительным управлением. Компания задолжала 15,7 млн рублей.

Под контролем силовиков 26 июня прошлого года фигурант получил часть требуемой суммы, 100 тысяч рублей. После чего был задержан, хотя и попытался скрыть следы преступления, выбросив деньги в траву.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого: жилые и нежилые помещения, земельные участки, предметы роскоши, два автомобиля, прицеп, моторное судно, оружие, наличные денежные средства – общей стоимостью более 13 млн рублей.

В ходе процесса Титов частично признал свою вину. Суд первой инстанции признал факт получения экс-главой Горьковского ДРСУ мзды.

Приговором Куйбышевского суда с учетом определения судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда назначено наказание в виде штрафа 3 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в области дорожного управления, строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог сроком на 5 лет.