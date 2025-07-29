Заведение носит говорящее название «Младший Лейтенант».

На Любинском проспекте в Омске 1 августа в техническом режиме откроется новый бар с караоке и танцами «Младший Лейтенант». Заведение оформлено в стилистике СССР.

Как уточняет телеграм-канал Omsk_putevoditel, внутри гостей встретит атмосфера советского времени: газеты, посуда, книги, купюры, ковры на стенах. Вероятно, создатели собрали в одном месте все предметы, ассоциирующиеся с тем временем. Главной фишкой заведения стали «жигули» ГАИ в виде столика.

В баре два зала караоке, общий зал с танцполом. По выходным гостей станут развлекать DJ, музыкальные группы и будет играть живая музыка. Посетителям обещают соответствующий интерьеру музыкальный контент с нетленками прошлого и меню с классическими драниками, котлетами и рассольником.