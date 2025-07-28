Михаил Мишустин побывал в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского.

Сегодня, 28 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом пребывает в Омске. Он посетил главный корпус Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, справивший новоселье в 2024 году.

И.о. ректора ОмГУ Иван Кротт рассказал главе российского правительства о работе вуза. В структуру госуниверситета сейчас входит Институт среднего профессионального образования, восемь факультетов, 33 кафедры, три научно-исследовательские лаборатории, центр делового образования. К тому же на базе ОмГУ размещен филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби, который начинает работу в 2025–2026 учебном году. Инфраструктура университета расширилась, она включает девять корпусов, два общежития, спортивно-оздоровительный комплекс.

И.о. ректора обратил внимание премьер-министра, что есть потребность дооснастить главный корпус мебелью и техникой. С федеральным Минобрнауки прорабатывается этот вопрос сейчас, Иван Кротт попросил поддержать инициативу.

– Без сомнения, поддержка необходимая, которая на сегодняшний день запрошена, будет оказана. Все поручения необходимые дадим, – ответил Михаил Мишустин.

Помимо дооснащения главного корпуса, будет оказана поддержка с ремонтом двух общежитий вуза.