На содержание переправы выделено в два с половиной раза больше средств, чем год назад.

В Омске подвели итоги торгов по определению подрядчика, который займется работами по содержанию метромоста. Победителем аукциона стало ООО «Профи Плюс», специализирующееся на строительстве мостов и тоннелей.

Работы будут выполняться с момента заключения соглашения по 30 сентября 2026 года. За этот период подрядчику выплатят 125 млн рублей. Это в два с половиной раза больше, чем год назад. Тогда содержание метромоста обошлось бюджету в 49,6 млн рублей.

Подрядчик должен будет выполнять большой объем работ, включая содержание проезжей части и тротуаров, помывку и покраску остановок, светофоров, дорожных знаков, ограждений, столбов, перил, устранение деформации дорожного полотна, заделывание трещин, замену светильников, ремонт ступеней и облицовку лестниц. Традиционные работы зимой – уборка снега, а летом – покос травы на склонах эстакады со стороны правого и левого берегов Иртыша.

Метромост был построен около двадцати лет назад, его сдали в эксплуатацию в октябре 2005 года.