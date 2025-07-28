Скольким людям обеспечат жилье и еду в регионе, не сообщается.

Министерство региональной безопасности Омской области провело торги на организацию проживания людей, эвакуированных из Сирии. Контракт заключили с ООО «Бизнес-консалтинг».

На размещение людей (как россиян, так и иностранцев) из бюджета региона выделили более 10 млн рублей. За эту сумму компания должна обеспечивать необходимые условия проживания и питания для беженцев до 31 декабря. При этом количество беженцев контракт не определяет.

Отметим, что в Сирии не прекращается военный конфликт, который начался еще в 2011 году и в который вовлечены не только другие страны, но и террористические организации.