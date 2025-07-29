Местное издание рассказало немало подробностей о команде экс-губернатора Омской области.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Центрального райсуда Омска по уголовному делу бывшего замдиректора департамента имущественных отношений мэрии Евгения Кондратьева и предпринимателя Геннадия Ушакова. Оба фигуранта входили в так называемую уральскую команду экс-губернатора Александра Буркова и были привлечены по коррупционной статье.

Кондратьев обвинялся в получении взятки в размере 970 тыс. рублей, которую ему передал Ушаков. За это чиновник должен был предоставить ООО «Пинотаж» помещения на Центральном рынке Омска. Вскоре после получения взятки Кондратьев приобрел автомобиль Volkswagen Passat.

В марте текущего года суд приговорил Кондратьева к 5 годам строгого режима, Ушакову дали 4 года строгого режима. Каждый из фигурантов был оштрафован на 970 тыс. рублей – размер взятки. В довесок у бывшего чиновника конфисковали автомобиль. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и подала апелляционную жалобу. Омской суд частично удовлетворил ее, конфисковав у Кондратьева еще и телефон Samsung S23 как средство совершения преступления. В остальном приговор оставлен без изменений.

По данным издания «Уральский меридиан», оба осужденных сейчас отбывают наказание в одной из колоний на территории Свердловской области. Портал также приводит ранее не звучавшую информацию о личности Геннадия Ушакова. Его называют «кошельком» бывшего омского губернатора Буркова.

– Ушаков в Екатеринбурге был одним из основных спонсоров «партии Буркова», поэтому он и позвал его в Омск советником. По факту Ушаков занимался в Омске «черной кассой» губернатора и решением различных финансовых вопросов. Его гражданская жена получила контроль практически над всеми НТО (павильоны на остановках) Омска, возможно, из-за этого и возникло внимание силовиков и последующее за ним уголовное преследование. Однако и в Екатеринбурге многие коммерсанты остались недовольны Ушаковым, откуда также возможна подача уголовных проблем, – рассказывал ИА «Уральский меридиан» источник, знакомый с ситуацией.

Издание также отмечает, что возглавлявший Омскую область с октября 2017 по март 2023 года Александр Бурков «оставил после себя неизгладимый след в виде пачки уголовных дел в отношении его свердловской команды». Сейчас бывший губернатор работает заместителем гендиректора по персоналу АО «Концерн «Уралвагонзавод»». В этом качестве он уже несколько раз посещал Омск.