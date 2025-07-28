Число очень пожилых людей в городе за год выросло.

Мэрия насчитала в Омске 90 долгожителей (людей старше 100 лет). Больше всего их в Центральном округе – 29 человек. В Советском округе – 26, в Кировском – 13, в Октябрьском – 12. Меньше всего долгожителей в Ленинском округе – 10 человек.

Отметим, что в прошлом году омские власти насчитали 70 долгожителей. Больше всего их было в Советском округе – 19 человек. В Центральном – 18, По 13 – в Кировском и Октябрьском округах, 7 – в Ленинском.

По данным на 2020 год, в России проживало 22 600 человек старше 100 лет.