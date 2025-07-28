Это первая рабочая поездка председателя правительства РФ в Омскую область в нынешнем статусе.

Сегодня, 28 июля, в Омск прилетел председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщает правительство России, у трапа его встречали полпред президента в СФО Анатолий Серышев и омский губернатор Виталий Хоценко.

Как и ожидалось, в рамках поездки Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, а также госпиталь для ветеранов войн. Запланирована встреча с губернатором Виталием Хоценко.

Компанию председателю правительства составят министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Это первый визит Михаила Мишустина в Омскую область в нынешнем статусе.