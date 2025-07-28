Омск-Информ
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·Политика

В городе ждут председателя правительства РФ Михаила Мишустина и двух министров.

Стали известны подробности визита в Омск главы правительства РФ Михаила Мишустина. По данным «Омск-информа», федеральный чиновник приедет в компании министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Миннауки Валерия Фалькова. 

Предполагается, что высокопоставленные гости осмотрят новый корпус ОмГУ и госпиталь для ветеранов войн, переоборудованный из роддома раньше срока. Конкретное время визита федеральной делегации не озвучивается. 

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·Политика

В городе ждут председателя правительства РФ Михаила Мишустина и двух министров.

Стали известны подробности визита в Омск главы правительства РФ Михаила Мишустина. По данным «Омск-информа», федеральный чиновник приедет в компании министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Миннауки Валерия Фалькова. 

Предполагается, что высокопоставленные гости осмотрят новый корпус ОмГУ и госпиталь для ветеранов войн, переоборудованный из роддома раньше срока. Конкретное время визита федеральной делегации не озвучивается. 

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