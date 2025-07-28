Омск-Информ
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·Общество

Премьер-министр также нанесет визит в Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского.

В официальном телеграм-канале правительства России сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин посетит Омск.

– 28 июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн, – говорится в сообщении.

Напомним, неделю назад стало известно, что новый госпиталь для военных спешно начали готовить к открытию. Закончить реконструкцию медучреждения собирались к 1 декабря, однако работы завершились раньше срока.

Алексей Новиков
·Общество

Премьер-министр также нанесет визит в Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского.

В официальном телеграм-канале правительства России сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин посетит Омск.

– 28 июля в Омске Михаил Мишустин посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн, – говорится в сообщении.

Напомним, неделю назад стало известно, что новый госпиталь для военных спешно начали готовить к открытию. Закончить реконструкцию медучреждения собирались к 1 декабря, однако работы завершились раньше срока.

Алексей Новиков