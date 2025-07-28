Во время визита Александр Жуков побывал на омском заводе «МИР».

Сегодня, 28 июля, в Омской области работает первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Во время визита он вместе с председателем омского Заксобрания Александром Артемовым посетили научно-производственное объединение «МИР».

Предприятие является российским разработчиком и поставщиком приборов и решений для интеллектуальных сетей и подстанций. Генеральный директор завода Александр Беляев рассказал о том, какую помощь получают сотрудники.

Александр Жуков пообщался с рабочими предприятия, узнал об условиях труда и мерах поддержки, которые они получают. Особое внимание уделяют семьям с детьми, а также близким участников и ветеранов спецоперации.

– Не только производство восхищает, но и само отношение к работе, – отметил парламентарий. – Здесь создано все, чтобы люди трудились в комфортных условиях. Плюс к этому огромная благотворительная деятельность, которая здесь осуществляется.

Отметим, что сегодня в Омске также находятся с рабочими визитами председатель правительства России Михаил Мишустин, глава Минздрава России Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.