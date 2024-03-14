Омск-Информ
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·Общество

Деньги Омская область получит на ближайшие три года.
Омская область получит 260 млн рублей на лечение больных гепатитом С. Такое решение было принято заседании Комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. 
– Комиссией принято решение о выделении Омской области на ближайшие три года 260 млн рублей на обеспечение лечения в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами граждан, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «Хронический вирусный гепатит С», – заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.  
Выделенные средства позволят обеспечить медицинскую помощь для 1 243 человек. Деньги область получит на ближайшие три года.
·Общество

Деньги Омская область получит на ближайшие три года.
Омская область получит 260 млн рублей на лечение больных гепатитом С. Такое решение было принято заседании Комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. 
– Комиссией принято решение о выделении Омской области на ближайшие три года 260 млн рублей на обеспечение лечения в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами граждан, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «Хронический вирусный гепатит С», – заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.  
Выделенные средства позволят обеспечить медицинскую помощь для 1 243 человек. Деньги область получит на ближайшие три года.