Сегодня в Омске побывал первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков

Политик встретился руководством региона, провел прием граждан, побывал на стройплощадке СКК имени Блинова.

Сегодня, 27 ноября 2025 года, первый заместитель председателя Государственной думы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Жуков совершил рабочую поездку в Омскую область. Программа была насыщенной. В ходе визита он встретился с губернатором Виталием Хоценко и председателем Заксобрания Омской области Александром Артемовым.  Они обсудили ключевые направления развития региона.

Жуков побывал в СКК имени Виктора Блинова, где сейчас идет реконструкция при участии хоккейного клуба «Авангард». Являясь почетным президентом Олимпийского комитета России, политик подчеркнул важность возрождения спорткомплекса как площадки для спортивных и культурно‑массовых мероприятий.

В штабе общественной поддержки Жуков провел прием граждан, особое внимание он уделил подготовке медицинских кадров. А при общении с губернатором обсуждались планы по привлечению федерального финансирования на 2026 год, а также реализация партийных проектов и народной программы «Единой России», направленных на повышение качества жизни омичей.

