Сегодня в Омске побывал первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков

Политик встретился руководством региона, провел прием граждан, побывал на стройплощадке СКК имени Блинова.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Сегодня, 27 ноября 2025 года, первый заместитель председателя Государственной думы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Жуков совершил рабочую поездку в Омскую область. Программа была насыщенной. В ходе визита он встретился с губернатором Виталием Хоценко и председателем Заксобрания Омской области Александром Артемовым. Они обсудили ключевые направления развития региона.

Жуков побывал в СКК имени Виктора Блинова, где сейчас идет реконструкция при участии хоккейного клуба «Авангард». Являясь почетным президентом Олимпийского комитета России, политик подчеркнул важность возрождения спорткомплекса как площадки для спортивных и культурно‑массовых мероприятий.

В штабе общественной поддержки Жуков провел прием граждан, особое внимание он уделил подготовке медицинских кадров. А при общении с губернатором обсуждались планы по привлечению федерального финансирования на 2026 год, а также реализация партийных проектов и народной программы «Единой России», направленных на повышение качества жизни омичей.