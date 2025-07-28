Из-за этого авиакомпания отменяет свои рейсы.

Сегодня, 28 июля, «Аэрофлот» сообщил о сбое своих информационных систем. В связи с этим нарушилось расписание.

Отменили 19 рейсов «Аэрофлота» и дочерней «России» из Москвы и 16 – в обратном направлении. Из Петербурга отменили 6 рейсов. Еще 9 задержали. В Петербург не полетели 20 самолетов.

Из Омска отменили рейс «Аэрофлота» в Москву, который планировался в 17:15. Самолет в Омск из Москвы также не полетит.

Как сообщает NEWS.ru, хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY уже взяли на себя ответственность за сбой в работе инфосистем авиакомпании. Хакеры заявили, что уничтожили серверы.