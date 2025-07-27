Утечки газа все чаще становятся причиной трагедий и человеческих жертв.

Мэру Омска, главам муниципальных районов, Госжилинспекции и газораспределительным организациям дано поручение губернатора Омской области организовать внеплановые проверки газового оборудования во всех многоквартирных домах. Виталий Хоценко отметил, что поводом для этого стала трагедия, произошедшая 25 июля в Саратове, где в результате утечки газа частично обрушился дом.

– Необходимо исключить любые риски. Ответственность лежит на всех – от коммунальных служб до руководителей территорий, – сказал глава региона.

Трагедия в Саратове унесла жизни троих человек, в том числе ребенка. К сожалению, в статистике июля еще четыре инцидента. 21 июля в городе Великие Луки Псковской области из-за утечки бытового газа пострадали четыре человека. 16 июля в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном многоквартирнике, произошло обрушение, погиб один человек, еще одного госпитализировали. 7 июля в Курске произошел взрыв, обрушились часть стены и балкон. Пострадал один человек. 3 июля в Биробиджане Еврейской автономной области произошел хлопок бытового газа. Хозяин квартиры получил ожоги и попал в больницу.

ЧП с газом продолжаются весь год, в июне в Серове Свердловской области и Архангельске, в мае – в Ставрополе, в поселке Буланаш Свердловской области, в Москве. В апреле – в Махачкале, Липецке. В марте – в поселке Красногорском Еманжелинского района Челябинской области было повреждено 25 квартир. Опять в Махачкале. В феврале в Туапсе. В январе – в Богородске Нижегородской области и Петрозаводске.