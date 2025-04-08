За гибель два года назад двух пожилых супругов назначена компенсация ущерба и морального вреда.

Центральным районным судом города Омска взыскана сумма причиненного ущерба и компенсации морального вреда с виновного во взрыве газового баллона в поселке Полтавка 6 декабря 2022 года.

При взрыве хозяева дома – 62-летний муж и 56-летняя жена – получили ожоги свыше 60 % тела, были госпитализированы, но врачи не смогли их спасти.

Старшего оператора АГЗС, принадлежащей ООО «Омская областная газовая компания», признали виновным в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. В суд за компенсацией ущерба и морального вреда обратились родственники погибших.

– Указанным преступлением причинен имущественный ущерб в сумме 575 300 рублей, который исчисляется из следующего: затраты на организацию и проведение похорон родителей и затраты на восстановление жилого дома, – сообщается на сайте суда.

Установлено, что заполнение бытового баллона СУГ произведено в нарушение требований безопасности, у оператора отсутствовали требуемые навыки и соответствующие разрешения. С работодателя – ООО «Омская газовая компания»– в пользу истца взыскана компенсация морального вреда и возмещение причиненного материального ущерба.