Из-за них погибли 15 человек, еще 11 получили ранения.

В Заельцовский районный суд Новосибирской области прокуратура направила иск с просьбой взыскать 336 миллионов рублей с виновных во взрыве газа в жилом доме по ул. Линейной в Новосибирске. Речь идет о трагедии 9 февраля 2023 года, когда произошел взрыв бытового газа. В результате обрушения части здания погибли 15 человек, еще 11 получили ранения. По подозрению в незаконной замене газового оборудования сразу задержали Евгения Кавуна и Ирину Урбах, приехавших из Омска. Следствием было установлено, что причиной взрыва стала разгерметизация шланга на смонтированном ими газовом оборудовании в квартире 88-летней пенсионерки.

В конце 2024 года суд признал омичей виновными сразу по двум статьям - «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц» и «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

Изначально Евгения Кавуна и Ирину Урбах приговорили к 10 годам колонии общего режима, позднее наказание смягчили из-за вышедшего срока давности по одной из статей. Сейчас прокуратура хочет возместить расходы, связанных с ликвидаций последствий взрыва. Иск был подан в интересах городской администрации, омичи должны выплатить компенсацию затрат мэрии Новосибирска на выплаты жильцам дома и оплату работ по восстановление зданий, поврежденных взрывной волной.

Прокуратура Новосибирской области иск о взыскании почти 336 миллионов рублей заявляло ещё в ходе уголовного процесса, тогда суд решил рассмотреть его отдельно в гражданском порядке.