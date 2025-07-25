На берегу Иртыша началась подготовка к благоустройству.

С 22 июля в Омске перекрыли часть набережной Тухачевского. Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе регионального минтранса, там начались подготовительные работы в рамках работ по капитальному ремонту. Перед капремонтом планируется убрать поросль на бетонном откосе реки и вдоль автомобильного проезда.

Корреспондент «Омск-информа» побывал на месте и оценил, насколько затруднительно стало гулять и кататься на велосипедах вдоль Иртыша. Оказалось, пока на набережной перекрыта только малая часть (метров 50) велодорожки в районе пересечения с Кемеровской. Однако этот участок все еще можно объехать или обойти пешком.

На участке от Кемеровской до метромоста можно заметить нескольких рабочих и технику. Поросль убрана уже примерно с половины бетонного откоса. Работы вдоль проезжей части пока не начинались.

Часть велодорожки дальше в сторону метромоста занимает труба, но выходы к воде все еще есть.

Перекрыли на набережной проезжую часть от частной школы «Гармония» почти до самого метромоста. Здесь также можно заметить трубы – водоканал занимается ремонтом сетей.

– Контракт на выполнение всех необходимых работ по благоустройству данной территории действует до августа 2026 года включительно. В этот период запланирован комплекс мероприятий. Работы различного характера будут проводиться на регулярной основе, – отметили в минтрансе.

То есть набережную не откроют вплоть до августа следующего года. Будут ли рабочие постепенно расширять зону перекрытия, в минтрансе пока не уточнили. Возможно, следующим этапом будет полное закрытие зоны капремонта.