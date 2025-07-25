Омск-Информ
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·Общество

На территории проводят обрезку деревьев.
В Омске огородили набережную Тухачевского. Как сообщают горожане, забор тянется от здания ГИМС МЧС (Кемеровская, 1/1).
На набережной также появились знаки, предупреждающие о ремонтных работах. Как сообщает Om1, с 22 июля на склоне Иртыша в этом месте проводят снос, обрезку и восстановление зеленых насаждений. На бетонном откосе и вдоль автомобильного проезда вырубят поросль.
Разобраться с растительностью омские власти решили в рамках подготовки к благоустройству, запланированному в 2026 году. Капитальный ремонт проведут на 800 метрах набережной Тухачевского от улицы Таубе до улицы Кемеровской.
Андрей Андреев
·Общество

На территории проводят обрезку деревьев.
В Омске огородили набережную Тухачевского. Как сообщают горожане, забор тянется от здания ГИМС МЧС (Кемеровская, 1/1).
На набережной также появились знаки, предупреждающие о ремонтных работах. Как сообщает Om1, с 22 июля на склоне Иртыша в этом месте проводят снос, обрезку и восстановление зеленых насаждений. На бетонном откосе и вдоль автомобильного проезда вырубят поросль.
Разобраться с растительностью омские власти решили в рамках подготовки к благоустройству, запланированному в 2026 году. Капитальный ремонт проведут на 800 метрах набережной Тухачевского от улицы Таубе до улицы Кемеровской.
Андрей Андреев