Мигрант приставал к девушкам и напал с ножом на мужчину в центре города.

Ночью в центре Омска иностранец приставал к двум девушкам. В ситуацию вмешался прохожий, после чего мигрант из Афганистана достал нож и нанес омичу удар. Первым на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, они задержали опасного мужчину. Следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Злоумышленника отправили в СИЗО, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подобные преступления происходят регулярно. На сложившуюся ситуацию отреагировало омское отделение партии «Новые люди». Там подчеркнули, что давно пора навести порядок в миграционной политике. Это единственный способ избежать подобных преступлений в будущем.

– Нападение мигранта на омичей в центре города – жуткий случай, – сказал руководитель омского отделения партии Илья Смирнов. – Мне больно видеть, что подобное происходит в нашем городе. Партия давно поднимает тему миграции – и делает это не на эмоциях, а системно: от цифрового учета до регионального регулирования. Надеюсь, эта история станет поводом к действиям. Безопасность наших земляков – приоритет.

Со следующего года в Омске, как и в других регионах России, начнут внедрять систему «Мигрант ID», которую предложила партия «Новые люди». Это полный цифровой профиль иностранца, который приезжает в Россию на заработки.

В системе будет храниться вся информация о месте его работы, проживания, а также о денежных переводах. Любая подозрительная активность станет поводом для проверки, а нарушение повлечет депортацию. Информацию начнут собирать еще до переезда в Россию: мигрантам с криминальным прошлым попросту откажут во въезде.

Омское региональное отделение направило официальный запрос в УМВД по вопросам миграции. В нем представители партии попросили разъяснить, как будет внедряться система «Мигрант ID» на территории Омской области и будет ли она учитывать реальную обстановку на местах, а не только федеральные стандарты.