Омск-Информ
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·Общество

Удачная рыбалка состоялась на озере в Крутинском районе.
В минувшую среду жители Омской области поймали огромную рыбу весом 10,5 килограмма. Как сообщает ТГ-канал «Рыбалка в Омске», гиганта выловили в озере Ик в Крутинском районе.
Ранее рыбаки Омской области поделились фотографиями больших щук. Поймать их удалось в Иртыше в Черлакском районе, около СНТ «Энергетик», в Таре и даже на Левом берегу в Омске.
В крутинском озере Ик большая рыба ловится не в первый раз. Предыдущий рекорд этого года – 9 килограммов. Рыбак полчаса боролся с этой рыбой, чтобы вытащить ее на берег.
1019Андрей Андреев
·Общество

Удачная рыбалка состоялась на озере в Крутинском районе.
В минувшую среду жители Омской области поймали огромную рыбу весом 10,5 килограмма. Как сообщает ТГ-канал «Рыбалка в Омске», гиганта выловили в озере Ик в Крутинском районе.
Ранее рыбаки Омской области поделились фотографиями больших щук. Поймать их удалось в Иртыше в Черлакском районе, около СНТ «Энергетик», в Таре и даже на Левом берегу в Омске.
В крутинском озере Ик большая рыба ловится не в первый раз. Предыдущий рекорд этого года – 9 килограммов. Рыбак полчаса боролся с этой рыбой, чтобы вытащить ее на берег.
1019Андрей Андреев