Сотрудница компании победила в конкурсе «Лучший по профессии».

Руководитель направления по обеспечению экологической безопасности на нефтебазах Ольга Кускаева победила в конкурсе «Газпром нефти» среди сотрудников производственной безопасности и охраны труда. Омичка заняла первое место в категории «Лучший специалист по экологической безопасности».

– Победа нашей представительницы в корпоративном конкурсе компании в области производственной безопасности и охраны труда – закономерный итог нашей системной работы в этом направлении, – сказала заместитель генерального директора по производственной безопасности «Газпромнефть-Терминала» Кристина Майорова. – Этот конкурс важен не только как проверка компетенций, но и как уникальная площадка для обмена лучшими практиками, дающая значимый импульс развитию отраслевых стандартов. Высокие результаты наших сотрудников – прямое следствие комплексного внедрения передовых технологических решений и целенаправленного формирования культуры безопасности на всех уровнях. Мы готовы делиться этим опытом, демонстрируя эффективную модель работы.

В соревновании принимали участие более 1300 сотрудников из 64 предприятий и партнерских организаций «Газпром нефти». Конкурс включал три номинации: охрана труда, экологическая безопасность и промышленная безопасность. А также отдельную категорию для специалистов предприятий-партнеров, среди которых выбрали лучшего сотрудника по производственной безопасности.

Участники прошли несколько этапов: проверка теоретических знаний и решение практических кейсов, отработка навыков в реальных условиях и оказание первой помощи. Победители получили звание лучших по профессии, а также вошли в кадровый резерв компании.

– Конкурс «Лучший по профессии» представляет уникальную возможность для наших сотрудников оценить свой уровень мастерства и определить пути дальнейшего развития, – сказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов. – Из персональных достижений складывается успешность компании в целом. Компания ежегодно открывает новые учебные центры и совершенствует программы развития, которые охватывают всех сотрудников компании и специалистов подрядных организаций. Мы поддерживаем стремление каждого сотрудника к личностному и профессиональному росту, помогая в обучении, развитии персонала и создавая одни из лучших в нефтегазовой отрасли условий для работы.

Сотрудники всех подразделений «Газпромнефть-Терминала» – от производственных площадок до офисов – систематически повышают квалификацию в области промышленной безопасности и отрабатывают алгоритмы по предотвращению нештатных ситуаций.

Кроме того, объекты топливной логистики оснащены современными автоматизированными противопожарными системами, которые обеспечивают высокий уровень безопасности. Предприятие активно внедряет цифровые технологии для управления производственными процессами и улучшает условия труда. В частности, спецодежду на предприятиях комплексно обновляют на более комфортную с повышенной защитой.