Омск-Информ
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·Общество

Она не отчиталась о средствах, полученных из иностранных источников.
Управление федерального Министерства юстиции по Омской области направило в Центральный районный суд Омска иск с требованием прекратить деятельность региональной федерации айкидо. Причиной стало то, что организация не подала отчет о средствах и имуществе, полученных в 2024 году из иностранных источников.
«Федерацию айкидо Омской области» зарегистрировали в 2013 году. По данным сервиса «Руспрофиль», руководителем значится Денис Кришкевич – омский бизнесмен, учредитель и директор «Омской областной газовой компании». Налоговые органы сейчас добиваются банкротства фирмы.
Отметим, что Арбитражный суд Омской области ранее уже признал банкротом индивидуального предпринимателя Дениса Кришкевича.
Андрей Андреев
·Общество

Она не отчиталась о средствах, полученных из иностранных источников.
Управление федерального Министерства юстиции по Омской области направило в Центральный районный суд Омска иск с требованием прекратить деятельность региональной федерации айкидо. Причиной стало то, что организация не подала отчет о средствах и имуществе, полученных в 2024 году из иностранных источников.
«Федерацию айкидо Омской области» зарегистрировали в 2013 году. По данным сервиса «Руспрофиль», руководителем значится Денис Кришкевич – омский бизнесмен, учредитель и директор «Омской областной газовой компании». Налоговые органы сейчас добиваются банкротства фирмы.
Отметим, что Арбитражный суд Омской области ранее уже признал банкротом индивидуального предпринимателя Дениса Кришкевича.
Андрей Андреев