По всей видимости, он утонул.

Во вторник, 22 июля, в Республике Алтай произошел несчастный случай, в результате которого погиб 36-летний омич. Как сообщает пресс-служба МЧС, мужчину унесло течением.

Инцидент произошел в Чемальском районе в устье реки Эдиган, в трех километрах от Ороктойского моста. Со слов очевидцев, омич попал в водоворот, и его унесло в Катунь. Тело пока не нашли, хотя спасатели обследовали прибрежную зону ниже по течению.

Отметим, что несчастные случаи на воде происходят и в Омской области. Только за это лето утонули уже больше двадцати человек. Среди них есть дети.