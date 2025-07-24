Автомобили покрылись синей крапинкой.

В редакцию обратились автолюбители, попавшие в непростую ситуацию. Они рассказали, что во время окрашивания опор моста, которое длится с понедельника, 21 июля, рабочие не церемонились с аккуратным распределением покрытия. По сведениям очевидцев, щедрые слои ярко-синей краски отлетали и ровным слоем ложились на близстоящие авто.

– Из-за покраски метромоста все стоящие у офисных зданий машины оказались в синюю крапинку. Сама являюсь пострадавшей, – рассказала «Омск-информу» Анжела К.

Вероятнее всего, водителей об окрашивании опор не предупредили, что и привело к такой ситуации.

Отметим, что в рамках ремонта дороги участка от улицы Красный Путь до моста имени 60-летия Победы, а также улиц Певцова, Красногвардейской и Фрунзе от улицы Красный Путь запланирован ремонт дорожного покрытия, замена асфальта и восстановление тротуаров. Сейчас демонтированы старые ограждения и красят опоры моста. Основные работы стартуют в августе.