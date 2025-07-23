Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина готовил искусственный водоем для своих внуков.
В селе Смирновка Нижнеомского района Омской области произошел несчастный случай. От удара током погиб 59-летний мужчина.
Как сообщает «ТОП24», сельчанин надул для внуков бассейн, налил туда воды и опустил электрический обогреватель. Он сидел рядом на складном стуле, а удлинитель с розеткой, включенной в сеть, лежал на краю бассейна. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в воду. Туда же упал и удлинитель с розеткой. В результате мужчину ударило током. Он погиб на месте.
Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах происшествия.
Андрей Андреев
·Происшествия

Мужчина готовил искусственный водоем для своих внуков.
В селе Смирновка Нижнеомского района Омской области произошел несчастный случай. От удара током погиб 59-летний мужчина.
Как сообщает «ТОП24», сельчанин надул для внуков бассейн, налил туда воды и опустил электрический обогреватель. Он сидел рядом на складном стуле, а удлинитель с розеткой, включенной в сеть, лежал на краю бассейна. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал в воду. Туда же упал и удлинитель с розеткой. В результате мужчину ударило током. Он погиб на месте.
Следственный комитет продолжает разбираться в обстоятельствах происшествия.
Андрей Андреев